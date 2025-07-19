19 Июля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов поздравил работников «Северстали» с Днем металлурга и вручил награды

Торжественная церемония вручения наград сотрудникам Череповецкого металлургического комбината впервые состоялась в Доме Губернатора в Вологде и была приурочена к предстоящему Дню металлурга.

«Пригласил в областную столицу жителей и трудящихся моего родного города Череповца. И сегодня я к вам обращаюсь как к единомышленникам, соратникам, людям интеллектуального и тяжелого физического труда. Эта церемония награждения – символ нашего бережного, доброго, искреннего отношения к вам, нашей благодарности и готовности развивать наши отношения. Готов встретиться с трудовым коллективом предприятия в любое время без подготовки и ответить на любой вопрос. Потому что мы формируем новую реальность в Череповце при вашей поддержке, с вашим участием и в соответствии с вашими запросами», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Почетные грамоты и благодарности от Главы региона сегодня получили девять сотрудников компании «Северсталь». Еще 27 человек награждены благодарностями Губернатора области. Это люди, которые продемонстрировали высокие результаты на профессиональном поприще, а также проявили активное участие в развитии предприятия.

«Я вырос в Череповце, окончил городскую школу №9. И еще до того, как пришел на работу в Вологодскую область по поручению Президента, прилагал усилия, чтобы помогать и городу Череповцу, и нашим селам. Для меня отрадно, что в моем ближайшем окружении есть серьезные, мужественные работящие череповецкие парни. Жизнь комбината, история завода неотъемлема от биения пульса города. Череповец - индустриальное сердце России, каркас, формирующий мощь промышленного потенциала нашей страны. И поэтому мы с вами обязаны говорить на одном языке и понимать друг друга», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

(2025)|Фото: https://t.me/filimonov_official/21726

Глава региона напомнил, что при поддержке Правительства области в Череповце ведется масштабная реконструкция улицы Мира, ведущей к проходным металлургического комбината. На проведение работ было выделено 1,25 миллиарда рублей. Полностью улица преобразится уже в этом году.

Кроме того, при областной поддержке будет построено общежитие для работников ПАО «Северсталь». Предложение прозвучало на прошлой встрече Губернатора области с коллективом предприятия. В этом году будет разработана проектно-сметная документация, а приступить к строительству здания запланировано в 2026 году.

«Пользуясь случаем, хотел бы отдельно поблагодарить компанию «Северсталь» за работу по благоустройству привокзальной площади и ее сквера, участие в преображении Гритинской горки. Это замечательные проекты, интересные, правильные. Наша общая обязанность - обеспечивать реализацию социально ориентированных решений, направленных на человека, созидание и развитие родного города», – подчеркнул Георгий Филимонов.

В прошлом году по инициативе Главы региона впервые в истории Череповец получил 4,4 миллиарда рублей на модернизацию инфраструктуры, а уже в этом году городу выделено рекордное дополнительное финансирование в размере более 14 миллиардов рублей. Средства предусмотрены на благоустройство и строительство социально значимых объектов, а также подготовку к празднованию 250-летнего юбилея, который Череповец будет отмечать в 2027 году.

Теги: георгий филимонов, день металлурга, северсталь, награды


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