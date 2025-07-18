18 Июля 2025
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Фото: nso.ru

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прекратил действие соглашения с правительством ФРГ о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписано, сообщает ТАСС.

МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.

Соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.

В министерстве иностранных дел ранее отмечали, что в нынешних условиях соглашение утратило смысл и практическое значение: оно "абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и все более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства".

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что руководство ФРГ целенаправленно идеологически обрабатывает свое население в антироссийском ключе, открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

Теги: Россия, ФРГ, военно-техническое сотрудничество


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