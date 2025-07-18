"Атом" получил наивысший рейтинг федерального портала ЕРЗ.РФ

Один из крупнейших застройщиков уральского региона – "Атомстройкомплекс" – демонстрирует надежность в выполнении обязательств перед дольщиками. По данным федерального портала ЕРЗ.РФ на 1 июля 2025 года, компании 15 месяцев подряд присваивается наивысший рейтинг – 5,0 баллов по ключевому показателю "Своевременность ввода жилья".

Рейтинг Единого Ресурса Застройщиков (ЕРЗ.РФ) – это объективный федеральный индикатор, отражающий соблюдение застройщиком сроков ввода многоквартирных домов в эксплуатацию. Расчет рейтинга основывается на анализе объектов, введенных компанией за последние три года.

Чем меньше разница между плановой датой ввода и фактической датой получения разрешения на ввод, тем выше балл. Максимальная оценка в 5 баллов означает, что "Атомстройкомплекс" неизменно вводит свои жилые комплексы точно в срок или даже ранее запланированного, минимизируя риски для участников долевого строительства.

За три отчетных года, учитываемых в текущем рейтинге ЕРЗ, "Атом" ввел в эксплуатацию более 550 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих помещений в разных районах города, а также около 280 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры. Среди них Уральский Губернаторский лицей, две школы, построенные в рамках государственно-частного партнерства, 9-этажная взрослая поликлиника в Академическом районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в планах на 2025 год – завершение строительства детской поликлиники ДГКБ №9 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга и спортивного комплекса в Богдановиче, ввод порядка 85 тысяч квадратных метров жилья, модернизация собственных производств и завершение строительства нового завода по выпуску газоблоков, который позволит обеспечить стройки региона качественными стройматериалами.