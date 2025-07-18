Суд на месяц закрыл пищеблок "Ричмонд Рест" после отравления выпускников в "Версале"

Кировский районный суд Екатеринбурга на месяц приостановил деятельность пищеблока ООО "Ричмонд Рест", в котором готовили блюда для кафе "Версаль". Именно там 11 июля произошло массовое отравление выпускников.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, региональное управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое исследование, обследовали пищеблок и опечатали помещение.

Ознакомившись с документами, суд установил, что "Ричмонд Рест" допустил в своей работе целый ряд нарушений, среди которых: отсутствие маркировки, несоблюдение поточности технологических процессов, нарушение условий хранения продукции, а часть сотрудников не смогла представить медицинские книжки и прививочные сертификаты.

"По результатам рассмотрения, суд пришел к выводу о виновности ООО "Ричмонд Рест" в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - пояснили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение 10 дней со дня вручения или получения копии судебного акта.

Напомним, что по официальным данным в больницу с отравлением доставили 12 человек, а по данным Telegram-канала Ural Mash, число пострадавших превышает 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".