18 Июля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новые корпуса, "морская" столовая и семейная атмосфера: как отдыхают дети в загородных лагерях Екатеринбурга

В разгар лета в Свердловской области продолжается детский отдых в загородных лагерях. Сегодня для екатеринбургских СМИ устроили пресс-тур в муниципальные лагеря, где рассказали и показали, чем занимаются дети во время каникул.

Как рассказала директор детского оздоровительного лагеря "Буревестник" Елена Васильева, в этом году у них запланировано шесть смен – пять по 14 дней и одна смена в 21 день. В каждую смену в лагерь заезжают по 290 детей от 7,5 до 17 лет.

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"Наш лагерь организован с 1951 года, и за это время не было ни одного капитального ремонта. В этом году благодаря нашему мэру Алексею Орлову нам выделили средства на капитальный ремонт двух корпусов. Ремонт проведен идеально, все очень довольны, дети радостные. Надеемся, что на этом не остановимся, и нам сделают столовую, медблок и следующие корпуса – чтобы весь лагерь был как картинка", - отметила Васильева.

в детском лагере "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, в корпусах есть отличные палаты, душевые, туалеты с новой сантехникой, чемоданная и сушильная комнаты.

"Новая мебель, стулья, кровати – все удобное. Все сделано в классическом стиле, и ребятам нравится", - добавила директор.

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Однако записаться на оставшиеся до конца лета смены уже не получится.

"У нас каждый день идет до 100 звонков, все просятся приехать в лагерь. Регистрация открывается в начале марта, потом это сделать просто нереально", - рассказала Елена Васильева.

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

в детском лагере "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщила заместитель директора по воспитательной работе "Буревестника" Людмила Шипицына, в лагере составлен план культурно-массовых и спортивных мероприятий.

"В лагере есть много традиций, которые мы соблюдаем из года в год. Вчера у нас прошел красивый фестиваль открытия ГТО. Также мы участвуем во всех региональных конкурсах. Дети танцуют, рисуют. У нас работает шесть дополнительных кружков образования разной направленности. И конечно, свои мероприятия, такие как песни у костра и шоу "Маски". Внедряем те программы, которые интересны нашим детям", - отметила Шипицына.

Детский лагерь "Буревестник" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Также в лагере ребята занимаются рукоделием. Они плетут макраме и игрушки.

Следующим в программе был лагерь "Чайка", который находится совсем рядом с "Буревестником". Гордость "Чайки" – новенькая столовая, оформленная в морском стиле. Как рассказала директор этого лагеря Анна Хованова, у ребят есть возможность выбирать блюда, которые они хотят.

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"Это их самое любимое место в лагере. Каждый день они могут выбрать гарнир, салат, кашу и напиток. Также у нас есть витаминный стол. Кроме этого, проходят кулинарные мастер-классы, на которых ребята самостоятельно делают цветные пельмешки, блинчики, полезные гамбургеры. Это прививает культуру питания и формирует отношение к своему здоровью", - отметила Хованова.

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

в детском лагере "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Она добавила, что вслед за столовой в морском стиле будут оформлены все корпуса. Каждый будет называться в честь какого-нибудь моря – Азовский, Черноморский и другие. На протяжении многих лет в "Чайке" создается своя неповторимая атмосфера – традиции, определенный уклад, своя брендированная одежда, флешмобы и гимн.

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"У нас небольшой лагерь, но очень уютный. Он расположен на большой солнечной поляне, окруженной соснами. Программа воспитания основана на личностно ориентированном подходе и экологическом суверенитете. Мы используем новые виды форматов мероприятий, такие как нетворкинги, форсайт-игры. Каждую смену у нас отдыхает более 140 детей", - рассказала директор.

Для ребят проводят тренировки по баскетболу, они играют в футбол. Есть даже занятия йогой.

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

В следующем году запланирована частичная реконструкция – появятся быстровозводимые корпуса с сохранением исторической части лагеря. Благодаря этому он сможет работать круглый год.

Завершал программу пресс-тура визит в лагерь "Красная гвоздика". Как сообщила его руководитель Елена Ермохина, этим летом здесь отдохнут 1 тысяча 650 детей.

в детском лагере "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"Этот год юбилейный – 7 июля лагерю исполнилось 55 лет. Впервые дети заехали сюда в 1970 году", - рассказала Ермохина.

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, все смены тематические: гражданско-патриотическое направление, преемственность поколений и юбилей лагеря. Сегодня состоялся юбилейный фестиваль детства. На нем дети показали представление, которое они репетировали во время отдыха.

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Есть здесь и свои традиции – например, школа юных барабанщиков. У каждого отряда есть свое название и свой девиз.

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

"Чем отличается наш лагерь? Атмосферой семьи. Это результат работы воспитателей и вожатых. Я очень рада, что у нас есть команда. Приглашаю всех в гости в "Красную гвоздику", - добавила директор.

Стоит отметить, что сейчас идут 4 и 5 смены. Все загородные летние лагеря завершат свою работу 31 августа.

Памятник Ленину в детском лагере "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Детский лагерь "Красная гвоздика" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: лагеря, дети, отдых, лето, Екатеринбург


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