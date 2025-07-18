В России началась регистрация на премию "Время молодых"

Росмолодёжь начала регистрацию на свою премию "Время молодых". Голосование снова пройдёт на Госуслугах.

Отдать свой голос нельзя за регион, в котором вы прописаны, поэтому болеть за Молодёжные столицы будет вся страна. В этом году в премии определят две молодёжные столицы и двух победителей – среди больших и малых городов.

"Лауреатов объявим в декабре. Всем успехов, а нашим нынешним Молодёжным столицам – Омску и Перми – большой привет", - написал глава Росмолодежи Григорий Гуров в своём telegram-канале.