Парковки в центре Тюмени станут платными круглосуточно

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени приступает к третьему этапу развития платного парковочного пространства, сообщили Накануне.RU в администрации Тюмени.

Уже в середине сентября в центральной части города заработают новые правила. В частности, парковка в зоне улиц Северной – М. Тореза – Ленина с 18:00 до 9:00 станет платной – 35 рублей в час, при этом днём она останется бесплатной. Также круглосуточная оплата в будние дни вводится на участке улицы Республики в границах Дзержинского и в районе площади 400-летия Тюмени (улицы Максима Горького и Республики).

В рамках третьего этапа новые платные парковочные места появятся в квадрате улиц Профсоюзной, Советской, Максима Горького, Республики, а также на отдельных участках улиц Герцена и Оржоникидзе. Стоимость парковки будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час. Штраф за неоплату составит 2500 рублей, а при повторном нарушении – 5000 рублей.

В настоящее время ведутся технические работы – установка дорожных знаков и информационных табличек. Точные даты перевода новых зон в платный режим станут известны позже. При этом по субботам, воскресеньям и праздничным дням плата за парковку взиматься не будет. Нововведения направлены на оптимизацию парковочного пространства в центре города.