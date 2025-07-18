У россиян стали очень популярны глэмпинги

За год популярность отдыха в глэмпингах у россиян выросла в два раза, это данные исследования Минэкономразвития России и сервиса "Авито Путешествия".

Больше всего спрос на глэминги вырос в Самарской области (в 6,4 раза), в Воронежской (в 3,6 раза) и Ленинградской (в 2,7 раза) областях. При этом на первом месте по числу глэмпингов в стране лидирует Подмосковье – здесь расположен каждый четвертый такой объект, на втором месте Свердловская область (7%), Татарстан (6%) на третьем.

Исследователи объясняют результаты тем, что глэмпинг перестал быть нишевым форматом.

"Для предпринимателей же формат глэмпингов хорош тем, что такие объекты можно разместить в уникальных природных локациях — на побережье, в горной долине или у красивого водоема. Так на впечатления путешественников начинает работать не только сам объект, но и естественное окружение. В результате глэмпинг превращается в полноценную альтернативу гостиницам — но с атмосферой уединения и близости к природе", — говорит директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.