Солдат ВСУ осуждён в России за применение оружия в Курской области

Солдат армии Украины осуждён в России за применение оружия против мирных жителей села Дарьино Курской области. Речь идёт о военнослужащем войсковой части А-0453 (225 отдельный штурмовой полк 115 отдельной механизированной бригады) Богдане Никитченко.

7 декабря 2024 г. Никитченко, вооруженный гранатами Ф-1, автоматом и боеприпасами к нему вторгся в Россию. Он планировал совершить теракт. Вблизи села Дарьино Никитченко участвовал в блокировке солдатами украинской армии этого населённого пункта, мешал эвакуации мирного населения, стрелял по бойцам армии России и местным жителям.

14 декабря 2024 г. Никитченко задержали солдаты российской армии. Приговор суда – 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима, сообщает СКР.