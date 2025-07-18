"Атомстройкомплекс" укрепил ограждения котлована на стройке на Раевского в Екатеринбурге

"Атомстройкомплекс" выполнил предписание замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова, приостановив все строительные работы возле дома №4 на Раевского, и принял меры по предотвращению образования новых трещин на благоустроенной территории. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"Выполнен комплекс мероприятий по остановке просадки грунта и укреплению ограждения котлована, путем обратной засыпки откосов. Ведется постоянный геодезический мониторинг ограждения котлована, благоустройства и конструкций дома. Как только будет завершена экспертная проверка и получено заключение независимой экспертной организации, мы приступим к восстановлению нарушенного благоустройства", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что на площадке проводятся только работы по отводу и откачке воды.

Отметим, что сегодня Рустам Галямов в очередной раз выезжал на место для встречи с инициативной группой жителей. Он пообещал организовать и провести независимую экспертизу проекта строящегося дома, под который готовился котлован.

"Уже сейчас видны проблемы, которые возникли в процессе подготовки "нулевого" цикла, например, расчет шпунтового ограждения котлована. Возможны ошибки в геологических изысканиях. Очевидно, что застройщик должен был сразу переработать проект после подвижки грунтов. Так или иначе, но мы привлекаем независимых экспертов, которые в течение короткого промежутка времени дадут заключение", - заявил заммэра.

Ранее жители дома на Раевского, 4 обратили внимание на трещины, которые еще в апреле образовались в асфальте во дворе дома. Это произошло после того, как рядом застройщик стал рыть котлован. В середине июня рабочие стали забивать свали и трещины стали настолько большими и глубокими, что это вызвало реальное беспокойство жильцов. Спустившись в подвал, жильцы обнаружили трещины и на самом здании.

Позднее в "Атомстройкомплексе" заявили - независимая экспертиза, проведенная сразу после поступивших от жильцов дома жалоб, показала, что строительство не несет угрозы соседнему дому.