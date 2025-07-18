Пермяка осудили за призывы к насилию

Ленинский районный суд Перми признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина размещал в Интернете призывы к насилию к отношении правоохранителей.

Нарушителю назначено 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка. Также суд запретил осужденному в течение года заниматься администрированием интернет-ресурсов.