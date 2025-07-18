В России может появиться цифровой профиль молодого человека

В России хотят создать "Цифровой профиль молодого человека". Он может появиться на портале Госуслуг.

Профиль должен объединить социальную, профессиональную и образовательную жизнь молодого человека, приводит ТАСС слова председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелёва. Властям нужна сквозная цифровая инфраструктура, сопровождающая человека на всех этапах.

"Данные не должны обнуляться в 35 лет – они должны работать на его развитие", - сказал Метелёв.