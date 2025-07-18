Как в 2022 году. ДНР переведут на подачу воды раз в три дня на несколько часов

В донецких соцсетях обсуждаются слухи, что и без того крайне ограниченная подача воды может быть еще больше урезана. Сейчас она подается по вечерам раз в два дня на несколько часов, а планируется раз в три дня. В последние недели ее напор еще больше ослаб, вода перестала доходить до ряда кварталов и этажей.

Власти еще давно признали, что нормального водоснабжения в Донбассе в ближайшие годы не будет. Исправить ситуацию может только запуск канала "Северский Донец - Донбасс", но это в ближайшие годы невозможно, а водовод из Дона не работает на полную мощность. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в заявил, что в Донецке сложилась критическая ситуация с водой. Подача воды по водоводу ограничена, но даже если бы он работал на 100%, это мало что изменило бы.

Накануне министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов заявил, что из-за нехватки воды может остановиться Зуевская ТЭС. Раньше она обеспечивалась водой из канала, теперь из Ольховского и Зуевского водохранилищ. Уровень воды в них на грани критического. Не исключается ужесточение мер по отношению к населению.

Комментарии в соцсетях резко негативные, люди крайне возмущены.