Победительница Уимблдона в парном разряде Кудерметова рассказала, что отказалась менять гражданство

Российская теннисистка и чемпионка Уимблдона-2025 Вероника Кудерметова рассказала, что отказалась менять спортивное гражданство, несмотря на такую возможность.

"Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет", — передаёт слова спортсменки издание "Чемпионат".

Отметим, что 13 июля Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элизе Мертенс одержала победу в парном турнире Уимблдона. Кудерметова стала первой с 2020 года россиянкой, победившей на турнире "Большого шлема".

28-летняя Вероника впервые выиграла турнир "Большого шлема", для неё это также первый трофей в нынешнем сезоне.

Напомним, что в марте нынешнего года теннисистка Дарья Касаткина приняла решение о смене спортивного гражданства на австралийское.