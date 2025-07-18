На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова

На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова. ЧП произошло ночью в районе Мутновской ГеоЭС, где туристы стояли лагерем. 34-летнюю женщину экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас туристка находится в тяжелом состоянии, сообщили в краевом Минздраве: у нее множественные укушенные рваные раны, перелом.

"Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована. Я уже 100500 раз писал: уважаемые туристы и жители Камчатского края - не водитесь с дельцами от турбизнеса не регистрирующими группы. Они обязательно вас угробят самым изощренным образом. Без вариантов. Первое, что необходимо сделать, перед тем как отдать кучу денег за ваш тур - узнать зарегистрирован ли маршрут в МЧС или нет", - прокомментировал ситуацию на своей странице в VK министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Многие ёрничают, говорят, что медведь не будет разбираться – зарегистрирована группа туристов или нет. Как поможет регистрация в случае нападения медведя? Это дополнительная гарантия ответственности лидера тургруппы, гид будет максимально ответственным. У такого организатора вероятно будет и электрозабор, и дежурство от прихода диких зверей в лагерь. Не водитесь с теми операторами, которые не регистрируют турмаршрут. Более 90% происшествий происходит с группами, не имеющими регистрации", - заявил министр.