Новую блочную станцию подготовки питьевой воды ввели в эксплуатацию в Тюменском районе

Новую блочную станцию подготовки питьевой воды ввели в эксплуатацию в Тюменском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области..

Ее установили в селе Щербак. Мощность станции - 100 кубометров в сутки.

Новая блочная станция оснащена современным оборудованием, которое позволяет эффективно удалять загрязняющие вещества и обеспечивать высокие стандарты очистки. На станции также установлены емкости для хранения запасов чистой воды объемом 40 кубометров.

В Тюменской области реализуется программа, в соответствии с которой в регионе уже установлено более 600 павильонов чистой воды, подчеркнул на открытии директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

"На сегодняшний день действует трехлетняя программа, порядка 20 павильонов чистой воды ставим в течении одного календарного года. Они хороши тем, что это быстровозводимая конструкция блочно-модульного исполнения. Эту практику в дальнейшем мы сохраним. В селе Щербак чистая вода пойдет до потребителей по уже существующей водопроводной сети", - заявил он.

Пуско-наладочные работы уже завершены. Чистая питьевая вода успешно поступает в сеть.

"Согласно проведенным анализам, качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных норм и правил СанПиН, что является важным шагом в обеспечении благополучия жителей села Щербак", - подчеркнули в региональном департаменте ЖКХ.

Ранее для обеспечения жителей водой использовалась водозаборная скважина производительностью 80 кубометров в сутки и водонапорная башня мощностью 25 кубометров в сутки, однако очистка воды не осуществлялась.