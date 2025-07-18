Суд заочно арестовал IT-бизнесмена Сергея Мацоцкого по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого. Экс-члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ),

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили, что Мацоцкий будет арестован на два месяца сразу после задержания на территории РФ или с момента экстрадиции на территорию РФ.

Суть дела в открытых судебных документах не раскрывается.

Мацоцкий в начале 90-х создал компанию IBS, которая занималась поставкой ПО. В 2020-м покинул компанию и создал свой IT-проект "ГС-Инвест", который также касается разработки программного обеспечения.