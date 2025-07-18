В Реже временно закрыли частный пансионат по уходу за престарелыми и инвалидами

В селе Клевакинское Режевского района приостановили деятельность индивидуального предпринимателя, который открыл пансионат по уходу за престарелыми и инвалидами. Причиной стало нарушение санитарных норм и правил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к эксплуатации помещений, оборудования, а также условиям деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляющего оказание услуг", - говорится в сообщении.

Комнаты были переполнены людьми в нарушении нормативов по количеству человек. Предприниматель не оборудовал доступную (безбарьерную) среду для постояльцев пансионата, не обустроил помещения для отдыха и физкультурно-оздоровительных занятий. Работники же не имеют сведений об обязательной вакцинации, не ставят маркировки на продукции в пищеблоке, хранят продукты в непредназначенных для этого помещениях и допускают нарушение технологических процессов при приготовлении еды.

В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", ст. 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий" и ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Режевской городской суд признал индивидуального предпринимателя виновной, назначив наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток по каждой из статей. Решение суда было незамедлительно исполнено.

Всех престарелых и инвалидов переместили в ГАУЗ Свердловской области "Режевская центральная районная больница". Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.