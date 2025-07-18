"Уралкалий" — "Экспортер года-2025"

"Уралкалий" стал победителем Всероссийской премии "Экспортер года-2025" в Приволжском федеральном округе в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках. Основные рынки сбыта продукции компании — Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продаж в 2024 году составила 78%.

"Премия "Экспортер года" — это высокое признание экспортной деятельности "Уралкалия", высокого качества продукции на международном рынке и вклада компании в глобальную продовольственную безопасность. Благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы", - сообщила начальник управления по коммерции "Уралкалий" Ольга Преснякова.