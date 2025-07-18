Лучших аграриев Томской области отметил Владимир Мазур на Дне поля региона

"Сегодня в Кривошеинском районе проводим День поля Томской области. С руководителями ведущих хозяйств региона, фермерами, производителями техники и оборудования для АПК, представителями науки и образования работаем над повышением эффективности сельского хозяйства и семейного достатка сельских тружеников", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Губернатор отдельно акцентировал внимание на работе по кадровой составляющей в АПК региона. В Томском аграрном колледже идет подготовка специалистов по самым востребованным в АПК профессиям. Также готовят специалистов в филиале колледжа в Чаинском районе, в Кожевниковском техникуме агробизнеса, в Кривошеинском агропромышленном техникуме, в школах по программам «Первой профессии». Региональные власти осуществляют поддержку проектов передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета.

Только в 2025 году для АПК региона уже подготовлено 500 молодых специалистов.

Еще одно направление работы - введение в оборот залежных земель. С начала этого года уже введено 637 гектаров.

"Конечно, этого недостаточно, и потенциал фактически в каждом районе и для каждого хозяйства значительно больше. Главам на местах нужно провести инвентаризацию земель сельхозназначения и активно включиться в федеральную программу по проведению кадастровых и межевых работ", - подчеркнул Владимир Мазур.

АПК Томской области превращается в современную отрасль экономики. Так, каждое четвёртое хозяйство региона уже использует в деятельности цифровые решения, искусственный интеллект, роботизацию. НПЦ «Беспилотные авиационные системы Томской области» выпускает, в том числе, технические изделия, которые осуществляют обработку полей удобрениями и реагентами, повышая урожайность культур.

Губернатор подчеркивает, что использование современной техники в сельхозпроизводстве будет активно наращиваться с целью решения задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Важнейшей составляющей в повышении эффективности сельского хозяйства региона является господдержка. Аграриям помогают приобретать высокопроизводительную сельхозтехнику, модернизировать животноводческие комплексы, обновлять стада, развивать молочное животноводство и наращивать потенциал в других направлениях.

"Благодарю сельских тружеников нашей области за профессионализм, преданность делу и родной земле!", - заявил Владимир Мазур.