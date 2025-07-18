18 Июля 2025
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Фарида Курбангалеева&quot; / youtube.com/@farida38173

Суд приговорил экс-ведущую "Вестей" Фариду Курбангалееву* к 8 годам колонии

Военный суд в Москве заочно приговорил экс-ведущую "Вестей" и "России 1" Фариду Курбангалееву* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Также к шести годам колонии приговорили журналиста Алексея Барановского**. Подсудимым также запретили на протяжении четырех лет вести блоги в интернете.

"Они признаны виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" группой лиц). Курбангалеева* также признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности)", - сообщили в московской прокуратуре.

Приговор вынесен заочно. Ранее журналистку так же заочно арестовали.

Обвинение заявило, что Курбангалеева* и Барановский** в мае 2024 года опубликовали "на личном канале одного из видеохостингов ранее совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма".

Также суд согласился, что в январе 2023 года Курбангалеева* опубликовала "на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции".

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: фарида курбангалеева, фейки об армии, приговор


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