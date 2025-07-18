Александр Соколов награжден благодарностью Президента за работу по развитию вятского края

Накануне стало известно о том, что Президент Владимир Путин объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову. Информация об этом содержится в опубликованном распоряжении Президента России.

Согласно документа, глава государства объявил благодарность губернатору Кировской области Александру Соколову за заслуги в работе по социально-экономическому развитию Кировской области.

Действительно регион за последние несколько лет демонстрирует уверенный рост и позитивную динамику по многим направлениям. На данный момент Кировская область по темпам роста промышленного производства занимает 7 место по стране, а по динамике роста инвестиций в регион – 3 место в России.

Кировская область сейчас в ТОП-5 субъектов Российской Федерации по производству молока и по развитию индустрии детских товаров. В регионе идет работа по созданию сразу 4 промышленных кластеров разных сфер экономики: в химической отрасли, в производстве мебели, в станкостроении и в индустрии детских товаров.

Продолжается реализация инфраструктурных проектов, которые получили поддержку на федеральном уровне. Стартовали работы по строительству тоннеля под Транссибом, впервые за всю историю региона ведется масштабное строительство дороги на северо-запад региона.

Еще один важный показатель - достижение целей национальных проектов. По этому индикатору регион опережает общероссийский результат: согласно данным ГАС «Управление» уровень достижения в 2024 году составил 96,02% при общероссийском значении 92,9%.

Необходимо добавить, что в Кировской области продолжается активная работа по благоустройству общественных пространств. Только за последние 3 года обновлены и осовременены 400 парков, скверов, дворов.