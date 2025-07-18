"АвтоВАЗ" объявил цены на lada Iskra

"АвтоВАЗ" объявил официальные цены на седан Lada Iskra. Минимальная комплектация Comfort будет стоить от 1 249 000 руб. У этой машины будет двигатель 1,6 л (90.л.с) и механическая трансмиссия. Всего для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 л (106 л.с.) с автоматической трансмиссией.

Если добавить к "Комфорту" комфорта в виде кондиционера и обогрева передних сидений и зеркал, то получится версия Life уже за 1 319 000 руб.

Добавляем обогрев форсунок омывателя, сигнализацию, круиз-контроль, охлаждаемый вещевой ящик, регулировку руля по вылету и мультимедийную систему (нового поколения, с онлайн-сервисами) и получается комплектация Enjoy за 1 439 000 руб.

Наконец, будет топ-версия Techno за 1 579 000 руб. Здесь добавят подогрев задних сидений, руля и ветрового стекла, парктроник, камеру заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Продажи стартуют 20 июля. Поступление машин в дилерскую сеть займет несколько недель.