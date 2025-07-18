Зеленский поставил ультиматум УПЦ - до 18 августа уйти в раскол

От канонической УПЦ потребовали до 18 августа разорвать все связи с РПЦ, то есть самочинно объявить о своей автокефалии или уйти в раскол. Об этом сообщила госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

Церкви необходимо предоставить официальное решение высших церковных органов о выходе УПЦ из состава РПЦ и отказе от всех пунктов устава Московского Патриархата. Объявление "полной самостоятельности и независимости", что было закреплено в уставе УПЦ на собрании 27 мая 2022 года, киевский режим не устраивает. До сих пор РПЦ считает УПЦ своей автономной частью. И УПЦ должна пойти на открытый разрыв, объявив об этом публично, признав недействительными все решения РПЦ о взятии под свое управление епархий в воссоединенных регионах. Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию приказано публично заявить о несогласии с включением в органы управления РПЦ и подать заявление о прекращении всех полномочий и связей с РПЦ.

В случае невыполнения требований ультиматума Церковь на Украине будет запрещена.

Канонически УПЦ является самоуправляемой частью РПЦ, но в 2022 году, с учетом сложных условий, объявила о "полной независимости". Хотя объявления автокефалии не было, многие эксперты и священники считают, что это тоже превышение полномочий УПЦ, дарованных томосом 1990 года патриарха Алексия II.