ФАС попросили проверить цены на пакеты-майки в супермаркетах

Федеральную антимонопольную службу попросили проверить цены на полиэтиленовые пакеты в сетевых супермаркетах. По данным Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (она и пожаловалась в ФАС), за год пакеты в среднем подорожали на четверть.

Также в ассоциации заметили, что все сети – "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит" и "Дикси" – установили одинаковую цену на пакеты – 9,99 руб., хотя раньше этот товар у них различался в цене.

По мнению пожаловавшихся в ФАС активистов, закупочная стоимость пакетов составляет 2,5-3 руб. за штуку. Да еще и отпускные цены у производителей для сетевых магазинов снизились на 5-10% (это уже информация от Союза переработчиков пластмасс), пишет "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что пакеты-майки – самый часто покупаемый товар в продуктовой рознице.