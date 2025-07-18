НАТО разработало план нападения на Калининградскую область

Североатлантический альянс разработал план быстрого нападения и уничтожения Калининградской области. Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке Кристофер Донахью.

Читайте также: В Калининграде закроют генконсульство Польши

Он сослался на военную угрозу со стороны России. И сказал, что регион зажат между Литвой и Польшей, его можно "уничтожить в кратчайшие сроки". Все уже спланировано. Есть мощная платформа Maven Smart System, которая принимает огромное количество данных и быстро анализирует информацию, помогая военным принимать решения.

Военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов уверен, что, если это произойдет, ответ сразу будет ядерным. А военный эксперт Александр Храмчихин удивлен не тем, что такие планы есть, учитывая географическое положение Калининградской области, а тем, что об этих планах заявляется открыто. На Западе прекрасно понимают, что Россия в случае нападения ответит ядерным ударом по тем странам, из которых начнется нападение.