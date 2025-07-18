В России начало сокращаться число IT-вакансий

HR-агентства впервые за последние три года заметили снижение вакансий для IT-специалистов. Так, в первой половине 2025 года число объявлений по всем направлениям отрасли снизилось на 32% на площадке "Хабр Карьера". Агентство отмечает, что все крупные работодатели снизили количество вакансий на 20-60%, передает "Коммерсант".

О такой же тенденции сообщили в HeadHunter. Там отмечают, что тренд наметился еще в прошлом году: компании стали сокращать число разработчиков, нагружая оставшихся и увеличивая им зарплаты. Есть и небольшой перекос: младших специалистов на рынке с избытком, а высококвалифицированных по-прежнему не хватает.

В SuperJob отмечают, что снижение вакансий на платформе не такое значительное, но при этом растет число резюме.