В Каменске-Уральском 2-летний ребенок провалился в коллектор

В Каменске-Уральском 2-летний ребенок получил телесные повреждения, провалившись в открытый люк коллектора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, которая уже организовала проверку.

Инцидент произошел сегодня утром около дома № 15 "а" по улице Кунавина. Ребенка сразу доставили в городскую больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Какие именно повреждения получил несовершеннолетний, не сообщается, однако в ведомстве отметили, что после обследования родители отказались от его госпитализации.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Также устанавливается, кому принадлежат коммунальные сети. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.