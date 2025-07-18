"ВКонтакте" лишился более миллиона активных авторов за месяц

18 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

"ВКонтакте" лишился более миллиона активных авторов за месяц

Соцсеть "ВКонтакте" лишилась 1,2 млн активных авторов всего за месяц. Такие данные приводит Brand Analytics за июнь 2025 года. В июне число авторов составило 19,35 млн, хотя в мае было 20,54 млн.
Читайте также:

Параллельно с этим растет число авторов на других платформах, по этому показателю вперед вышел не только Telegram, но и Instagram (соцсеть признана экстремистской в РФ и запрещена). Эксперты считают причиной неудачные решений руководства компании за последние годы. "ВКонтакте" пытался привлечь блогеров, нацеленных на более "визуальный" контент, под это настраивались дизайн и алгоритмы.

Еще в начале 2023 года у "ВКонтакте" было 28 млн авторов и до 500 млн сообщений от них в месяц. Сегодня их менее 20 млн, а сообщений - около 330 млн. Общее снижение почти в полтора раза. Для сравнения, в Telegram за тот же период число активных авторов выросло с 13 млн до 25 млн. В том числе есть рост за последний месяц, так что проблемы "ВКонтакте" нельзя объяснить сезоном отпусков.

Ранее "ВКонтакте" резко снизил выплаты авторам контента, рассчитывая на привлечение молодых и не слишком требовательных. Но эксперименты показали, что алгоритмы платформы позволяли эффективно продвигаться пабликам, ворующим чужой контент, и тормозили в выдаче паблики с оригинальным. Вскоре началось падение интереса пользователей к сети. После этого менеджмент компании был сменен, но новый еще больше стал обрезать крупным пабликам монетизацию. Но вместе со снижением издержек продолжился и исход авторов, пишет Naked Science.

Издание считает, что руководство "ВКонтакте" должно понять ошибочность своего курса. От проигрыша платформы не выиграет никто - ни ее пользователи, ни общество, ни государство в целом. Чтобы этого не произошло, необходима замена среднего звена управленческой команды на людей, понимающих, как работают соцсети.

Всего в сети "ВКонтакте" авторами являются 12% населения России. Интересно, что самые активные авторы из северо-западных регионов России: Санкт-Петербург (31%), Карелия (29%), Архангельская область (25%), Новгородской область (24%), Коми (23%), Мурманская область (23%). Меньше всего авторов из четырех новых регионов (менее 1% от всего населения). Авторами считаются те, кто за месяц написал на стене хотя бы одно русскоязычное сообщение.

Председатель комитета по информационной безопасности Союза "Родительская палата" Андрей Афанасьев, который давно и резко критикует сеть за размещение запрещенных материалов, считает, что падение "ВКонтакте" закономерно.

"Идиоты дизайнеры даже не могут сделать отложенные записи в приложении. До сих пор нет разметки текста, вставка контента в пост вообще стала проблемой. Не помогла им и политика люмпенизации пользователей. Это вывод деградантов в топ, навязывание пошлятины и формирование клипового мышления для примитивизации пользователей. Не помогла ни реклама, ни камазы денег от государства, ни школьное принуждение к "Сферуму", - написал он.


Теги: интернет, ВКонтакте, соцсети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети