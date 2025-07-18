"ВКонтакте" лишился более миллиона активных авторов за месяц

Соцсеть "ВКонтакте" лишилась 1,2 млн активных авторов всего за месяц. Такие данные приводит Brand Analytics за июнь 2025 года. В июне число авторов составило 19,35 млн, хотя в мае было 20,54 млн.

Параллельно с этим растет число авторов на других платформах, по этому показателю вперед вышел не только Telegram, но и Instagram (соцсеть признана экстремистской в РФ и запрещена). Эксперты считают причиной неудачные решений руководства компании за последние годы. "ВКонтакте" пытался привлечь блогеров, нацеленных на более "визуальный" контент, под это настраивались дизайн и алгоритмы.

Еще в начале 2023 года у "ВКонтакте" было 28 млн авторов и до 500 млн сообщений от них в месяц. Сегодня их менее 20 млн, а сообщений - около 330 млн. Общее снижение почти в полтора раза. Для сравнения, в Telegram за тот же период число активных авторов выросло с 13 млн до 25 млн. В том числе есть рост за последний месяц, так что проблемы "ВКонтакте" нельзя объяснить сезоном отпусков.

Ранее "ВКонтакте" резко снизил выплаты авторам контента, рассчитывая на привлечение молодых и не слишком требовательных. Но эксперименты показали, что алгоритмы платформы позволяли эффективно продвигаться пабликам, ворующим чужой контент, и тормозили в выдаче паблики с оригинальным. Вскоре началось падение интереса пользователей к сети. После этого менеджмент компании был сменен, но новый еще больше стал обрезать крупным пабликам монетизацию. Но вместе со снижением издержек продолжился и исход авторов, пишет Naked Science.

Издание считает, что руководство "ВКонтакте" должно понять ошибочность своего курса. От проигрыша платформы не выиграет никто - ни ее пользователи, ни общество, ни государство в целом. Чтобы этого не произошло, необходима замена среднего звена управленческой команды на людей, понимающих, как работают соцсети.

Всего в сети "ВКонтакте" авторами являются 12% населения России. Интересно, что самые активные авторы из северо-западных регионов России: Санкт-Петербург (31%), Карелия (29%), Архангельская область (25%), Новгородской область (24%), Коми (23%), Мурманская область (23%). Меньше всего авторов из четырех новых регионов (менее 1% от всего населения). Авторами считаются те, кто за месяц написал на стене хотя бы одно русскоязычное сообщение.

Председатель комитета по информационной безопасности Союза "Родительская палата" Андрей Афанасьев, который давно и резко критикует сеть за размещение запрещенных материалов, считает, что падение "ВКонтакте" закономерно.

"Идиоты дизайнеры даже не могут сделать отложенные записи в приложении. До сих пор нет разметки текста, вставка контента в пост вообще стала проблемой. Не помогла им и политика люмпенизации пользователей. Это вывод деградантов в топ, навязывание пошлятины и формирование клипового мышления для примитивизации пользователей. Не помогла ни реклама, ни камазы денег от государства, ни школьное принуждение к "Сферуму", - написал он.



