Прогноз: ЦБ снизит ключевую ставку до 18%

Центральный банк России на заседании совета директоров через неделю, 25 июля, снизит ключевую ставку, считают все аналитики. Вопрос только в том, насколько большим будет снижение. Большинство полагает, что ставку снизят сразу на 2% - до 18%. Но есть также мнение, что ЦБ будет более осторожен и ставку зафиксируют на уровне 19%. Также есть промежуточный вариант – 18,5%, пишут "Ведомости".

В начале июня регулятор снизил ставку на 1%.

Сейчас в ЦБ соглашаются, что цель по снижению инфляции достигнута, поэтому есть возможность перейти к снижению ставки. При этом бизнес и правительство сообщают о серьезных проблемах с кредитованием и нехваткой оборотных средств в реальном секторе экономики из-за высоких кредитных ставок, что грозит рецессией.