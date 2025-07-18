На автодороге Пермь - Екатеринбург ограничат движение из-за ремонтных работ

На автодороге Пермь - Екатеринбург на несколько дней ограничат движение из-за проведения капитального ремонта на а/д Р-242 (участок км 285 - км 286). Съезд из Екатеринбург в Нижние Серги будет перекрыт с 21 по 24 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", добавляя, что разворотная петля находится на 284 км.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы", - рассказали в пресс-службе.

В Нижние Серги проехать можно будет по разворотной петле автодороги Р-242 км 284 в направлении Перми с дальнейшим съездом в Нижние Серги. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.