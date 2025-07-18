Минобрнауки показало проект детской комнаты в вузах

Минобрнауки России показало проект комнаты в вузах для детей студентов и преподавателей.

К 2030 году в высших учебных заведениях должна появиться 1 тыс. таких комнат. Как заявила замглавы ведомства Ольга Петрова, создание комфортной среды для студенческих семей – один из главных приоритетов работы Минобрнауки. "Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь", - указала она.

Министерство считает, что комната матери и ребенка и группа кратковременного пребывания детей могут быть использованы в дневное время сотрудниками вуза и студентами с детьми. Ребенка в группе можно оставить до четырех часов под присмотром квалифицированного специалиста.

В настоящее время в вузах функционирует 207 детских комнат, сообщает РИА "Новости".