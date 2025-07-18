Увеличились штрафы за ряд нарушений ПДД

В России с 18 июля штрафы за невыполнение требования остановить транспортное средство увеличились до 10 тыс. руб., вместо 500-800 руб.

Такое решение водителей приводит к погоням, авариям, причинению вреда другим участникам движения или стрельбе со стороны сотрудников ДПС. Именно это и стало главным аргументом для серьёзного увеличения размера штрафа — чтобы предотвратить такие случаи заранее.

Однако есть и минусы подобного изменения, в частности, возникновения спорных ситуаций. Бывает, что инспектор нечётко обозначает требование остановки: взмахнёт палочкой или свистнет, а водитель это не заметил. Никакой формальной инструкции, как именно инспектор должен подать сигнал остановки, пока нет. Это создаёт риск недопонимания, сообщает РИА Новости.

Напомним, россияне, нарушающие правила дорожного движения, рекордно пополняют государственную казну. Минфин планировал, что граждане заплатят за свои нарушения всего лишь 6,4 млрд руб., но в поправках к бюджету на текущий год значится уже сумма в 52,8 млрд руб.