Трамп ведет переговоры о сделке с Украиной по БПЛА

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают масштабное соглашение о закупке Вашингтоном украинских боевых беспилотников в обмен на приобретение Киевом американских вооружений.

Как пишет New York Post, украинский президент заявил, что беспилотные аппараты страны обладают дальностью поражения целей до 1300 км. По его мнению, данная технология необходима США и должна быть включена в их арсенал.

По словам экспертов в области беспилотных технологий, а также государственных чиновников, американские разработки значительно уступают российским и китайским аналогам, а военнослужащие США недостаточно подготовлены как для эффективного применения собственных беспилотных летательных аппаратов, так и для противодействия БПЛА возможных противников.

Ранее американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners получили контроль над украинским зерновым терминалом "Олимпекс" в порту Одессы после решения суда в их пользу против предыдущего владельца - украинской компании GNT Group.