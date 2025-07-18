Дуров напомнил о дискредитации Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров после сообщений о том, что мессенджер готовится открыть представительство в России, опубликовал пост.

В нем он процитировал свою фразу из более раннего сообщения, в которой говорится, что в отношении Telegram, возможно, ведется целенаправленная кампания по дискредитации мессенджера. "100%", — написал бизнесмен, комментируя эту фразу.

Информацию о возможном открытии представительства Telegram в России прокомментировал бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин. По словам его источников, таких планов "нет и быть не может по многим причинам", сообщает Forbes.

17 июля сообщалось, что в России собираются открыть представительство мессенджера Telegram в рамках исполнения закона о "приземлении". Одноименная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, уже выполнила соответствующие требования: открыла на сайте Роскомнадзора личный кабинет и создала на своих ресурсах электронную форму для обращения российских пользователей.