Путин распорядился проработать ограничения для ПО из "недружественных" стран

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину проработать ограничения для программного обеспечения, произведенного в "недружественных" странах.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Перечень поручений составлен по итогам встречи с представителями деловых кругов 26 мая. К ПО из таких государств также относятся коммуникационные сервисы. Какие именно — не уточняется. Глава правительства Михаил Мишустин должен подготовить соответствующий доклад до 1 сентября.

В списке поручений также значится рассмотрение вопроса о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения.

На встрече президента России с представителями деловых кругов 26 мая обсуждались, в том числе зарубежные сервисы. Тогда Путин призвал "душить" те, которые заявили о своем уходе из РФ, однако остались в стране.

Напомним, в России собираются открыть представительство мессенджера Telegram в рамках исполнения закона о "приземлении". Одноименная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, уже выполнила соответствующие требования: открыла на сайте Роскомнадзора личный кабинет и создала на своих ресурсах электронную форму для обращения российских пользователей.