Финалистов программ "РФ - страна возможностей" начнут привлекать к национальным проектам

Финалисты программ АНО "Россия - страна возможностей" будут привлечены к реализации национальных проектов. Соответствующий пункт есть в списке поручений, которые дал правительству глава государства Владимир Путин.

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" обеспечить привлечение финалистов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами, которые разработаны в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по реализации распоряжения будет представлен до 1 октября, после ежегодно.