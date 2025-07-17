17 Июля 2025
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Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Валентина Матвиенко на встрече с Сергеем Ситниковым отметила Костромскую область за активную реализацию соцпроектов

Сегодня в Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Темами обсуждения на рабочей встрече стали вопросы социально-экономического развития региона, возможности федеральной поддержки крупных проектов в области.

Валентина Матвиенко отметила системную работу губернатора и региона в целом с участниками СВО и их близкими: "Вы были пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей».

Сергей Ситников рассказал, что Костромская область в числе первых в стране разработала комплексную программу в целях организации поддержки военнослужащих. Регион одним из первых принял решение по оказанию медицинской помощи бойцам в гражданских медучреждениях. Еще одно направление постоянной работы - организация совместно с благотворителями работы по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. В эту работу вовлечено население региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Отмечаю, у нас вовлеченность всех людей в Костромской области в дело поддержки военнослужащих и их семей огромная. Все от мала до велика помогают. Маленькие ребятишки письма пишут, которые ребята как обереги потом носят. Мы с самого начала приняли решение, что все военнослужащие, кто ушел на специальную военную операцию из Костромской области, имеют безусловное право на земельный участок для индивидуального строительства, независимо от того, есть уже жилье собственное или нет. Ставлю задачу такие участки заранее приводить в порядок и уже передавать участок, на котором есть вода, электричество и газ. Открываем новые абсолютно участки, которые нам еще предстоит в последующем обеспечить всей инфраструктурой, дороги, в том числе, построить. Но это всегда примыкание либо к областному центру, либо к ближайшим населенным пунктам», - отметил губернатор.

Также спикер Совета Федерации отметила и серьезную работу региона по газификации.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сергей Константинович, также очень важно, что вы занялись социальной газификацией. Я помню наши первые встречи, вообще Кострома была обездоленной, было так обидно. И вчера мы как раз участвовали в режиме видео-конференц-связи в очередном мероприятии по подключению соцобъектов к газу. Здесь движение в Костромской области пошло мощное, хорошее. И поддержка региона безусловна. Это важно для людей, для качества их жизни. Если будут сбои, то ставьте нас в известность, мы поможем, потому что мы как палата регионов очень внимательно следим, как поручения Президента по социальной газификации выполняются», - заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, всего с 2020 года в Костромской области к газу подключено уже 80 соцобъектов. В ближайшие пять лет предстоит перевести на «голубое топливо» по 15 социальных учреждений в год.

Сергей Ситников поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за помощь Костромской области.

«Практически любые проблемные вопросы взаимодействия с федеральными органами власти после Вашего включения в процесс их рассмотрения находят благоприятные решения.В Вашем лице всегда находим понимание и поддержку, настоящую заботу и защиту интересов нашего региона», - отметил губернатор.

(2025)|Фото: adm44.ru

Так, при поддержке Совета Федерации был передан в федеральную собственность участок трассы Кострома-Киров-Пермь. Высвобождаемые средства на содержание, а это более 400 млн рублей ежегодно, регион направил на увеличение финансирования региональных дорог. При личном участии Валентины Матвиенко стала возможной реализация областной программы газификации, в результате которой газ пришел в Нею, Мантурово. Совсем скоро состоится пуск газа в Шарье.

Благодаря инициированной Валентиной Матвиенко в 2023 году программе обновления инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, в Костромской области уже возведено 5 новых корпусов на 48 мест каждый на базе действующих областных детских оздоровительных организаций.

Сергей Ситников рассказал спикеру Совета Федерации об активной работе региона в реализации новых национальных проектов. Так, региону доведены средства на развитие социальной инфраструктуры, обновление материальной базы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, соцзащиты, культуры, физической культуры и спорта.

При этом губернатор сообщил, что есть проблемные вопросы, которые крайне важны для региона. В частности, в городе Костроме крайне необходимо строительство нового здания родильного дома, остро стоит вопрос о строительстве Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) обхода Костромы со вторым мостом через реку Волга. Эти проекты были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным в ходе личной встречи с Сергеем Ситниковым в марте 2025 года.

Глава региона обратился к председателю Совета Федерации с просьбой обратить внимание на эти вопросы с учетом формирования бюджета на 2026 год.

Теги: сергей ситников, валентина матвиенко, социальные проекты


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