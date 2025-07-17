"Самая нелепая антиутопия": не все в Госдуме согласны штрафовать россиян за использование VPN

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сравнил сегодняшнее решение парламента о штрафах за доступ к экстремистскому контенту с "самым нелепым вариантом антиутопии". По его мнению, предлагается "наказывать человека за мысль о преступлении".

Во время обсуждения поправки Куринный заметил, что сейчас к экстремистским материалам относится 6 тыс. текстов, книг, фильмов, музыки, и этот список постоянно пополняется, а рядовые россияне просто не знают об этом.

"40% наших граждан пользуются сегодня VPN. Записывать их сегодня во враги, сразу 40%, совершенно неправильно. Точно так же, как и наказывать их за подобного рода действия, не предложив никакой альтернативы, тоже неправильно. Для некоторых это развлечение. Для некоторых это даже маленький бизнес. Кто-то там, что-то продает через эти сети условно запрещенные, кто-то там ногти красит, кто-то еще, что-то. Это огромный пласт сегодня людей", - отметил народный избранник.

Он напомнил, что у одного из классических авторов тоже предполагалось наказание за мысли, но это было в художественном произведении-антиутопии: "Вот в нынешнем варианте этой поправки, ну, поставит под угрозу их бизнес и, естественно, будет предполагать существование в условиях постоянных штрафов. Я говорю про буквальное толкование, не то, что там, кто-то пытается объяснить сегодня в сетях. За попытку, в том числе. Ну и вот такая мысль о мыслепреступлении у одного автора, есть такое понятие. Вот фактически предлагается наказывать за мысль о преступлении. Мы реализуем самые, казалось бы, нелепые варианты антиутопий".

Напомним, Госдума одобрила штрафы до 5 тыс. руб. для россиян в случае поиска и доступа к экстремистскому контенту. Также штрафы до полумиллиона рублей вводятся за рекламу VPN.