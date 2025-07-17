Отчисленный студент УрФУ выплатит 900 тысяч рублей за отказ заключать контракт с Минобороны

28-летнего жителя Камышлова обязали вернуть государству более 900 тыс. рублей за отказ заключать контракт с Минобороны РФ. Подробнее об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что еще в 2017 году уралец заключил договор с ведомством об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при УрФУ. После этого он обязался пройти военную службу по контракту, однако в декабре 2022 года был отчислен из военного центра. Причиной как раз стал отказ заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы.

Всего студент проучился 5 лет и 3 месяца. Согласно расчету, военная подготовка уральца обошлась бюджету в 929 тыс. 912 рублей. Тогда военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский районный суд с иском о возмещении средств федерального бюджета. Ответчик в судебном заседании с иском согласился полностью.

Суд удовлетворил требования и взыскал с уже бывшего студента в доход федерального бюджета 929 тыс. 912 рублей, а также госпошлину в размере 23 тыс. 598 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.