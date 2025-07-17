Из-за повреждения кабеля без электричества остался центр Тюмени

Сегодня из-за повреждения кабельной линии 10 кВ оказался обесточен центр Тюмени, сообщили Накануне.RU в компании СУЭНКО.

Отключение ячейки 10 кВ в РП-45 с обесточением части потребителей, проживающих по улицам Герцена, Первомайской, Ленина, Дзержинского и Камышинской произошло в 14.45.

"Аварийные бригады незамедлительно были направлены для включения потребителей по резервным схемам. В течение 1,5 часов электроснабжение было полностью восстановлено", - сообщили в компании.