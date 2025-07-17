РМК отметит День металлурга в Екатеринбурге: программа

Свой главный праздник – День металлурга – Русская медная компания отмечает вместе с жителями Екатеринбурга на творческой площадке "Лето с РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в течение всего дня гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Для детей – научное шоу со зрелищными опытами и спектакль о богатствах уральской земли. Для взрослых – мастер-классы по изготовлению украшений из уральских камней и научно-популярный фильм о главном металле человечества. Знатоки смогут попробовать свои силы в викторине, ее победители получат призы. Завершится празднование Дня металлурга большим концертом кавер-группы "Шалости".

Также в честь Дня металлурга в мультимедийном парке "Россия – моя история" состоится открытие фотовыставки "Медь.Арт". Проект объединил лучших уральских фотографов и сотрудников предприятий, чтобы запечатлеть медный характер в реальных условиях. Эта экспозиция о том, как красивые люди производят красивый металл, жизненно важный для развития космоса, атомной энергетики, медицины, промышленности и других сфер жизни нашей страны и мира.

Основанная в 2004 году, сегодня Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди в России. Компания реализует полный цикл от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК уделяет особое внимание поддержке любительского и профессионального спорта, его доступности, а также помощи больным детям и малоимущим, содействию волонтерским инициативам. Компания реализует социальные проекты на всей территории нашей страны.

Открытие фотовыставки "Медь.Арт" в мультимедийном парке "Россия – моя история" состоится 20 июля в 11:00. День металлурга на площадке "Лето с РМК" пройдет 20 июля с 12:00 до 21:00.