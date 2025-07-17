439 открыток бойцам СВО отправят из Тюмени в канун празднования 439-летия города

Депутаты городской Думы Тюмени организовали акцию по поддержке бойцов, которые сражаются на передовой в зоне СВО. Это общественное мероприятие приурочили к 439-летию города Тюмени.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы, активные граждане и коллективы организаций города начали подписывать поздравительные открытки землякам-тюменцам, отстаивающим мирное будущее страны.

В акции активно участвуют представители общественных организаций, школьники, студенты, пенсионеры, коллективы городских предприятий.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова акцентировала уверенность в том, что такие добрые акции принесут бойцам не только весточки с родной земли, но и имеют большое значение для укрепления боевого духа участников СВО.

"Трогательные открытки пройдут долгий путь, чтобы напомнить нашим парням, что мы рядом, помним и гордимся ими. Для защитников, находящихся вдали от дома, эти письма станут доброй весточкой, окажут поддержку и придадут сил", — считает Светлана Иванова.

Организаторы акции сообщили, что всего планируется отправить 439 открыток с душевными словами поддержки и благодарности.