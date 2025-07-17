17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Обвинение во взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле хотят предъявить матери погибшей девочки

После взрыва газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в августе прошлого года возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз в качестве обвиняемой может предстать хозяйка квартиры, в которой произошел взрыв.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, уголовное дело возбудили в рамках уже расследуемых материалов по ст.238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Речь идет о ч.3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Что же касается потенциальной обвиняемой, в этой трагедии она потеряла не только дом, но и 12-летнюю дочь Полину, которая скончалась спустя 28 дней в больнице.

Обрушение дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: Накануне.RU

После взрыва газа и обрушения жилого дома были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", обслуживавшей данный дом. Всем предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Напомним, в результате взрыва погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли, а в память о погибших жильцах дома высадят 11 елей - по дереву на каждого человека. В горадминистрации также добавили, что никаких сооружений или зданий на месте трагедии возводить не будут.

Теги: Нижний Тагил, дом, обрушение, взрыв, уголовное дело


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