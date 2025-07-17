ЗСК рассмотрел вопрос, уточняющий полномочия органов местного самоуправления по организации обеспечения жителей услугами торговли

17 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

ЗСК рассмотрел вопрос, уточняющий полномочия органов местного самоуправления по организации обеспечения жителей услугами торговли

На сессии ЗСК 17 июля депутаты рассмотрели вопрос о приведении действующих на территории Кубани нормативных правовых актов в сфере потребительского рынка в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

(2025)|Фото: kubzsk.ru

С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета кубанского парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Проект представленного документа, в частности, предлагает разграничить полномочия органов МСУ муниципальных районов и органов МСУ городских и сельских поселений в части создании условий для обеспечения граждан торговыми услугами.

Так, разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов  будут курировать органы местного самоуправления муниципальных районов. Кроме того, вводится и норма, предоставляющая органам МСУ городских и сельских поселений право оказывать меры экономического стимулирования по поддержке строительства и размещению объектов социально-ориентированной торговой инфраструктуры.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.

Завершая рассмотрение этого вопроса, председатель ЗСК отметил, что скоординированные действия органов местного самоуправления по организации торговой деятельности на территории муниципалитетов - это залог того, что у местных жителей не будет возникать сложностей с пониманием того, где продать, и где купить ежедневно необходимую ту или иную продукцию.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

"Предлагаемое краевым законодательством разграничение полномочий органов МСУ муниципальных районов и органов МСУ городских и сельских поселений позволит четко определить в общем деле зону ответственности каждого и тем самым избежать так называемого «перетягивания каната». Работать на благо жителей, используя и дополняя возможности друг друга - это то, к чему мы стремимся в любой сфере», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, торговля, разграничение полномочий, законопроект, Парламенты ЮФО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети