ЗСК рассмотрел вопрос, уточняющий полномочия органов местного самоуправления по организации обеспечения жителей услугами торговли

На сессии ЗСК 17 июля депутаты рассмотрели вопрос о приведении действующих на территории Кубани нормативных правовых актов в сфере потребительского рынка в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».





С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета кубанского парламента по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

Проект представленного документа, в частности, предлагает разграничить полномочия органов МСУ муниципальных районов и органов МСУ городских и сельских поселений в части создании условий для обеспечения граждан торговыми услугами.

Так, разработку и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов будут курировать органы местного самоуправления муниципальных районов. Кроме того, вводится и норма, предоставляющая органам МСУ городских и сельских поселений право оказывать меры экономического стимулирования по поддержке строительства и размещению объектов социально-ориентированной торговой инфраструктуры.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.

Завершая рассмотрение этого вопроса, председатель ЗСК отметил, что скоординированные действия органов местного самоуправления по организации торговой деятельности на территории муниципалитетов - это залог того, что у местных жителей не будет возникать сложностей с пониманием того, где продать, и где купить ежедневно необходимую ту или иную продукцию.





"Предлагаемое краевым законодательством разграничение полномочий органов МСУ муниципальных районов и органов МСУ городских и сельских поселений позволит четко определить в общем деле зону ответственности каждого и тем самым избежать так называемого «перетягивания каната». Работать на благо жителей, используя и дополняя возможности друг друга - это то, к чему мы стремимся в любой сфере», - акцентировал Юрий Бурлачко.