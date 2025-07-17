17 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Санта-Барбара" как инструмент подрывной работы: На Уральском медиафоруме обсудили влияние массовой культуры на сознание общества 

Многие зарубежные фильмы и сериалы не просто зарабатывают деньги на зрительских симпатиях, а являются инструментом агрессивной информационной политики. В России плотное воздействие такой политики стало особенно заметно в постсоветский период. Об этом рассказал проректор по медиаобразованию МУ "Сенеж", руководитель проекта "Мастерская новых медиа" Михаил Канавцев на Уральском медиафоруме.

Он исходит из концепции, что над развалом Советского Союза активно работали внешние игроки, как внутри, так и снаружи, потому что видели в развитии этой идеологии и системы большие риски.

"Что происходило у нас после распада? Это новое программное обеспечение, которое, по сути, большим количеством серий нарезало новые модели поведения.
И утром, и вечером на разных каналах одно и то же – богатым быть хорошо, бедные должны стремиться стать богатыми", – заявил Каванцев.

В качестве примера контента, который воспитывает в людях культ потребления, он привел американский сериал Санта Барбара, а также развлекательный телеканал MTV.
В свою очередь, голливудские фантастические боевики, такие как "Дивергент" и "Голодные игры", начали сеять среди людей ценности либерализма.

"Что здесь показано? Как только государство тебя начинает ограничивать, молодежь должна объединиться в группы, найти источник оружия и сместить государственную власть", – сделал вывод спикер.

Но не только западные фильмы, по мнению, Канавцева, работали над развращением ценностных установок российского общества.

Это относится и к турецким продуктам массовой культуры. Например, сериал "Великолепный век" и ему подобные насаждает зрителю концепцию великой Османской империи.

"Показывают, как расширяется Турецкая империя. У нее нет границ. Формируется такая картина мира. А картина мира, которую русские давали очень долго: "Бандитский Петербург", бандиты", – сделал умозаключение руководитель"Мастерской новых медиа".

Теги: уральский медиафорум, массовая культура, подрывная работа


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