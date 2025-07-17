Госдума сделала использование VPN отягчающим обстоятельством преступления

Госдума одобрила поправку, согласно которой использование VPN-сервиса при совершении преступления будет отягчающим обстоятельством.

Среди нарушений, которые можно совершить с использованием VPN-сервиса, теперь будет, например, поиск и "доступ" (в законопроекте не поясняется, что это значит) к экстремистскому контенту – сегодня депутаты также одобрили такое нововведение.

Хотя накануне в СМИ и сети в результате бурного обсуждения даже провластные спикеры пришли к выводу о репрессивном характере этих поправок, они все же были приняты. Против голосовали депутаты от партии "Новые люди", остальные оппозиционные фракции не голосовали или также выступили против, даже среди "Единой России" не было единства – за поправки высказалось меньше 300 человек.