17 Июля 2025
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Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

В Верхней Пышме торжественно открыли стелу в честь 170-летия города

В Верхней Пышме открыли стелу в честь 170-летия города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, монумент органично вписался в пространство пешеходной зоны улицы Орджоникидзе.

"Прошедший 2024 год стал значимым для нас: мы отметили 170-летие города, 90-летие градообразующего предприятия. Установленная стела является символом единства, олицетворяя совместные усилия для достижения поставленных целей, а также содействия развитию и процветанию нашего городского округа. Выражаю искреннюю благодарность металлургам за активное участие в жизни Верхней Пышмы и значительный вклад в реализацию различных проектов", - отметил глава городского округа Иван Зернов.

Открытие стелы в честь 170-летия Верхней Пышмы(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

Скульптурная композиция 14-метровой стелы представляет собой вертикальную конструкцию, состоящую из двух опор, разворачивающихся к низу. Кольцо барельефа выполнено из специального сплава, подиум – из полированного гранита. В каменном основании монумента, символизирующем руду, лежит модель атома меди с 29 электронами на орбиталях.

Открытие стелы в честь 170-летия Верхней Пышмы(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

Из руды выплавляется металл, который из ковша в навершии стелы "льется" вниз, образуя аллегорическое медное кольцо истории Верхней Пышмы. В вертикальной части стелы вмонтированы синие фонари подсветки, олицетворяющие кристаллы медного купороса.

Открытие стелы в честь 170-летия Верхней Пышмы(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

"Основанный 170 лет назад поселок Медный рудник прошел славный путь до города Верхняя Пышма – от первой палатки старателя до статуса Медной столицы Урала, сердцем которой было и остается металлургическое производство. Такую идею мы постарались воплотить в памятной стеле. Каждый найдет в барельефе что-то свое, разгадает в нем свою загадку. Я благодарен администрации Верхней Пышмы, строителям и металлургам за возможность увидеть, как воплощается в металле и граните авторский замысел", - рассказал один из авторов проекта, член Союза архитекторов России, доцент УралГАХА Владимир Громада.

Открытие стелы в честь 170-летия Верхней Пышмы(2025)|Фото: пресс-служба Администрации Верхней Пышмы

В центре барельефа – герб Верхней Пышмы. Слева и справа от него даты – 1854 и 2024, символизирующие 170-летие города. На барельефе представлены основные этапы истории города – вывоз руды на лошадях, деревянные копры старых шахт, здания основных цехов градообразующего предприятия, дворец культуры, храм Успения, музей, театр, трамвай, многоэтажная застройка.

В дальнейшем прилегающая к стеле территория будет благоустроена, оборудованы места отдыха и установлены дополнительные элементы освещения.

Теги: Верхняя Пышма, стела, открытие


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