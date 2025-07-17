В Кремле представили отреставрированную икону "Страшный суд"

Завершена реставрация иконы "Страшный суд". Результат работы представили в Успенском соборе московского Кремля.

По словам гендиректора музея Кремля Елены Гагариной, удалось получить абсолютно новые данные об этой иконе и серьезно уточнить датировку этой иконы. Датировка иконы – конец XIV – начало XV вв. – время расцвета древнерусской живописи.

Реставрировала икону ведущий художник-реставратор Лариса Гущина. Работа заняла почти девять лет. Проведенные работы и исследования дали богатый материал для продолжения научного изучения иконы, пишет РИА Новости.