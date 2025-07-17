В Калининградской области восстановленное нарушенное электроснабжение

В Калининградской области восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Работы по восстановлению электроснабжения в Калининградской области завершены. Напряжение в сети полностью восстановлено. Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно. В 10.40 все были подключены", - написал в своём telegram-канале

Если у кого-то сохраняются проблемы с электроснабжением, можно обратиться по этому поводу в диспетчерские службы Россетей по номеру 8-800-22-00-220, уточнил политик.